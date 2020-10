Warszawa. Stołeczny konserwator zabytków apeluje: "Proszę Was o jedno. Nie niszczcie"

Demonstracje w różnych częściach stolicy odbywają się od czwartkowego popołudnia. Protesty początkowo nieco chaotyczne, w niedzielę przerodziły się w zaplanowany sabotaż kościołów, w czasie którego doszło do pomazania sprejem fasad wielu stołecznych świątyń .

Warszawa. Stołeczny konserwator zabytków apeluje

Do sprawy odniósł się stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, który przyznał, że sam bierze udział w protestach na stołecznych ulicach.

Konserwator zabytków zaznaczył jednak, że tam, gdzie "zaczyna się dewastacja, prawa coraz trudniej wytłumaczyć" i zaapelował do mieszkańców stolicy o to, by nie niszczyli zabytków.