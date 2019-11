Warszawa. Strajk Lufthansy odczują polscy pasażerowie, Lotnisko Chopina odwołuje loty

Strajk pracowników Lufthansy rozpoczął się o północy, ze środy na czwartek. Akcja potrwa 48 godzin, odwołanych zostało niemal 2 tysiące połączeń. A to oznacza problemy także dla podróżujących do i z Warszawy.



W czwartek nie odleciał poranny samolot z lotniska Chopina w Warszawie do Frankfurtu. Anulowano także lot wieczorny, który jest zaplanowany na 19:00. Oznacza to także unieważnienie połączeń z Frankfurtu do Warszawy (przyloty z Niemiec zwykle odbywają się o godz. 8:35 i 18:15).