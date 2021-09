Warszawa. Świadectwa uzdrowionych. Archidiecezja Warszawska przedstawia relacje cudów

O jej uzdrowienie za przyczyną kardynała Wyszyńskiego zaczęły się modlić siostry ze zgromadzenia s. Heleny Christiany Mickiewicz. W nocy z 14 na 15 marca 1989 nastąpił przełom, guz zaczął się cofać. Trzy tygodnie później siostra Nulla opuściła szpital. To wydarzenie przekonało ją do złożenia ślubów i wstąpienia do zgromadzenia.