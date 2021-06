Warszawa. Świątynia Opatrzności Bożej. Tu odbędzie się beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego

Matka Róża Czacka, która będzie beatyfikowana w tym samym dniu w Świątyni Opatrzności Bożej, to założycielka Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych, z czasem tworząc tu nowoczesny, działający do dziś ośrodek dający przygotowanie do życia osobom niewidomym. Zmarła w 1961 roku zakonnica po 60 latach od śmierci zostanie uznana za świętą.