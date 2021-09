Warszawa. Święto literatury. Zaczynają się Warszawskie Targi Książki

Od czwartku do niedzieli na placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki, będzie można kupić książki, zapolować na autografy i wziąć udział w ciekawych spotkaniach. Miasto Warszawa, które przygotowało bardzo ciekawy program na te dni, zaprasza do miejskiego stoiska, a także do śledzenia wydarzeń towarzyszących – spotkań autorskich, branżowych debat, gier i zabaw.