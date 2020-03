Warszawa. Syrenka wskaże prędkość stołecznym rowerzystom. Specjalne totemy już działają

Od wtorku totemy pomagają warszawskim rowerzystom przejechać bez zatrzymania się na trasie od Muzeum Powstania Warszawskiego do Arkadii. Odpowiednią prędkość podpowie... syrenka wyświetlająca się na totemie. W sumie totemy pojawią się na sześciu odcinkach w stolicy.

Najpierw trwał okres próbny, podczas którego totem stanął na ul. Okopowej przed skrzyżowaniem z ul. Anielewicza. Teraz czas na wypróbowanie go na większą skalę. Totemy od wtorku stoją przed wszystkimi skrzyżowaniami ul. Towarowej i Okopowej, od wysokości ul. Grzybowskiej do ronda Zgrupowania AK „Radosław”.

Jak działa nowy system w Warszawie?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Rowerzysta jedzie ścieżką z okolic Muzeum Powstania warszawskiego. Dojeżdża do przecięcia z ulicą Wolską. Przed skrzyżowaniem widzi szary, wysoki totem, który sprawdza prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika w sygnalizacji świetlnej. Następnie totem dostaje informację, co powinien zrobić rowerzysta, by na najbliższym skrzyżowaniu przejechał na zielonym świetle.