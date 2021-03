Warszawa. Szkoła w kratkę. Rekomendacje ratusza w sprawie hybrydowej nauki

Według nowych zasad uczniowie klas I-III szkół podstawowych do 28 marca będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Resort edukacji zobowiązał dyrektorów szkół do zorganizowania nauki w taki sposób, aby nie więcej niż 50 procent uczniów przebywało w budynku szkolnym. Sposób dostosowania się do tych zaleceń pozostaje do wyboru kierownictwu placówki.