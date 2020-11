Warszawa. Szpital Bielański: pacjenci w kontenerach

– We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej miasta łącznie 1,6 mln zł na kontenery medyczne, w tym 400 tys. zł dotacji dla Szpitala Bielańskiego oraz 1,2 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Kontenery medyczne pomogą uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, która w stołecznym ratuszu odpowiada za miejską służbę zdrowia.

Koronawirus w Warszawie. Zamontowano trzy kontenery łóżkowe

Przy Szpitalu Bielańskim, przed wejściem do SOR, zostały zamontowane trzy kontenery łóżkowe wyposażone w łazienkę oraz cztery wózki leżące do transportu chorych. Łącznie powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR. W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19. Do kontenerów są już kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.