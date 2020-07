Warszawa. Tarcza antykryzysowa. Wnioski prawie rozpatrzone. 150 pracowników oddelegowanych

"Rozpatrzyliśmy już około 97 proc. wniosków złożonych elektronicznie. Trzeba jeszcze wprowadzić do systemu ok. 4 tysięcy wniosków już ocenionych w ostatnich dniach i rozpatrzyć do piątku tysiąc nowych wniosków. To niewiele, zważywszy że teraz wpływa zaledwie 400 wniosków dziennie, z czego 3/4 ocenia nasz automatyczny system. Dlatego możemy już zrezygnować ze wsparcia pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Będą nam pomagali tylko do 17 lipca" – poinformował Andrzej Cudak, zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie.