Warszawa. Tarcza Maria zakończyła drążenie pierwszej części tunelu

W ciągu 38 dni Tarcza Maria wydrążyła 919,5 metra tunelu, obudowując go łącznie 613 pierścieniami. Jak poinformował stołeczny ratusz, w ciągu jednego dnia tarcza drążyła średnio ponad 24 metry tunelu. Jest to pierwsza część prawego tunelu na odcinku północno-wschodnimze stacji C21 Bródno i do stacji C20 Kondratowicza.