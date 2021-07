Warszawa. Teatr Powszechny zaprasza na weekend ekologiczny. Zajęcia w plenerze

Warszawa. Jedną z atrakcji spacery dla dzieci i dorosłych

Doświadczeni edukatorzy przyrodniczy poprowadzą w sobotę i w niedzielę spacery dla dzieci, rodzin i dorosłych. Będzie to zwiedzanie z perspektywy "mikro" i "makro" świata. Park Skaryszewski to nie tylko wiekowe drzewa, wiewiórki i wyjątkowo duża liczba różnych ptaków. To też dom dla tysięcy gatunków grzybów i stawonogów. Podczas spaceru będzie można się także przyjrzeć światu "mikro". Dzięki lupie będzie można dostrzec szczegóły pancerza chrząszcza czy owocnika grzyba.