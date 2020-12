Warszawa. Tej nocy będzie ciemno. Stolica zgasi światło na znak protestu

Mieszkańcy stolicy najbliższej nocy mogą się mocno zdziwić, a wszystko przez to, że w mieście będzie nieco ciemniej niż zazwyczaj. Warszawa przyłącza się do protestu, w ramach którego we wtorek wieczorem i w nocy z 1 na 2 grudnia, nie zostanie włączone oświetlenie ważnych w stolicy obiektów.