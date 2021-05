Warszawa. To są włamywacze. Policja prosi o pomoc w identyfikacji

W pojeździe zaparkowanym przy ulicy Blacharskiej były elektronarzędzia - szlifierka kątowa, młotowiertarka, wiertarka, spawarka inwertorowa. To wszystko przepadło, a wraz z nimi portfel, w którym było prawo jazdy właściciela samochodu i skradzionych przedmiotów. No i jeszcze pieniądze i wspomniana już karta do bankomatu.