Warszawa. To tu kwitnie handel ludźmi. Wietnamskie dzieci pracują w nieludzkich warunkach

Sprawę nagłośniła w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", która dotarła do reżysera Adriana Bartochy i Jana Wiese – twórców reportażu o szmuglowaniu niepełnoletnich Wietnamczyków do Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Trasa do Europy Zachodniej rozpoczynająca się w Azji przebiegała zazwyczaj przez polską stolicę oraz leżącą obok Wólkę Kosowską.