Warszawa. Tor kolarski obchodzi 49 urodziny. Niech wróci tu życie

Co będzie dalej z zabytkowym welodromem, który od ćwierćwiecza czeka na nową szansę? Może to wreszcie rozstrzygnie się, gdy dojdzie do konsultacji społecznych, w sprawie których wniosek złożony został jesienią 2018 roku. O reaktywację RKS Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej, ujętego w stołecznej ewidencji zabytków, walczy inicjatywa Nowe Dynasy.