Tragedia w Warszawie. Ciało matki i dziecka. Nowe informacje o rodzinie

W jednym z mieszkań na Pradze-Północ w Warszawie znaleziono ciało matki oraz jej dziecka. Wszystko wskazuje na to, że to Dariusz M. zabił żonę Sarę i synka Dominika. Potem pojechał do rodzinnej miejscowości i doszło do kolejnego dramatu. Pojawiają się także nowe informacje o rodzinie.

Warszawa. Nowe informacje o tragedii na Pradze Północ (East News)

Makabrycznego odkrycia dokonano w nocy ze środy na czwartek. W jednym z mieszkań na warszawskiej Pradze Północ znaleziono zwłoki 25-letniej kobiety oraz 7-letniego dziecka. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, do tragedii doszło w kamienicy mieszczącej się przy ulicy Tarchomińskiej.

Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa - podało RMF FM. Prokuratorzy opisywali, że ofiary miały wiele ran kłutych. Zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok.

Nowe informacje o rodzinie Wszystko wskazuje na to, że zabójcą był ojciec dziecka i mąż kobiety. Mężczyzna miał potem popełnić samobójstwo.

Te doniesienia się potwierdziły. Jak w piątek podaje "Super Express", to właśnie Dariusz M. zamordował swoją o 20 lat młodszą żonę i małego synka Dominika. Gazeta ujawnia, że między nim a kobietą od dawna się nie układało. Para miała często się kłócić.

Dariusz M. natomiast miał być nerwowy i bardzo zazdrosny o żonę, która ponoć zwracała uwagę na młodszych mężczyzn.

Warszawa. Morderstwo na Pradze Północ. Dariusz M. zadzwonił do syna Mężczyzna miał zamordować rodzinę, a potem zadzwonić do syna z pierwszego małżeństwa. Według informacji "SE", powiedział mu, że zrobił coś strasznego i pewnie będą mówić o nim w telewizji. Dariusz M. pojechał do Lipna, swojej rodzinnej miejscowości. Tam popełnił samobójstwo.

Syn po rozmowie z ojcem zaalarmował służby ratunkowe i policję.

Jak informuje RMF FM, przeprowadzono już sekcję zwłok mężczyzny.





























