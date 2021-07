Warszawa. Tragedia we Włochach. Dziecko wypadło z siódmego piętra

Niewiele informacji przekazać może na tę chwilę policja. Wiadomo, że do tej tragedii doszło w niedzielę po godzinie 17 we Włochach. Jak informuje sierżant sztabowa Monika Nawrat z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, rodzice osiemnastomiesięcznej dziewczynki, która po upadku z siódmego piętra bloku przy ulicy 1 Sierpnia na osiedlu we Włochach zginęła na miejscu, byli trzeźwi.