Warszawa. Tramwajarze pracują na pl. Narutowicza. Zmiany rozkładów

W tygodniu od 13 do 17 lipca tramwaje nie będą kursować ulicami Nowowiejską i Filtrową od al. Niepodległości do pl. G. Narutowicza. W tym czasie tramwaje linii 1, 7 i 9 dojeżdżają do pętli Banacha. Kursowanie linii 14 i 25 pozostaje zawieszone. Tramwaje linii 15 jeżdżą na trasie: MARYMONT-POTOK – … – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.