Warszawa. Trasa na Winnicę zaprasza. Tory i jezdnia na Światowida zrobione

Teraz, jak poinformowało w środę biuro prasowe stołecznego ratusza, tramwaje dotrą o ponad kilometr dalej niż teraz. "Dwójka" będzie dojeżdżała do nowej pętli - nie zawróci na Nowodworach, lecz dojedzie do Winnicy. Przejazd do metra Młociny potrwa kwadrans.