Warszawa. Trudny rok dla transportu miejskiego. O 40 proc. mniej pasażerów

Od początku ogłoszenia pandemii liczba pasażerów w komunikacji miejskiej zdecydowanie spadła i do dziś nie wróciła do poprzedniego poziomu. W 2020 ze środków transportu skorzystało o 40 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej. Wypływy ze sprzedaży biletów spadły w porównaniu do 2019 r. o ok. 40 proc. Wyniosły ponad 601 mln zł.

Share

Warszawa. Trudny rok dla transportu miejskiego. O 40 proc. mniej pasażerów Źródło: PAP , Fot: PAP