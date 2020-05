Warszawa. Trwa budowa nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Budowa nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej to prawdziwe wyzwanie dla pracujących przy niej inżynierów. Tunele metra od płyty dennej podziemnego poziomu powstającego budynku, dzieli zaledwie 2,5 metra, trzeba więc zadbać, by obciążenie generowane przez budynek rozchodziło się równomiernie po ścianach metra, co zapewni bezpieczeństwo obu konstrukcjom. Podziemne kondygnacje muzeum będą miały powierzchnię 5330m kwadratowych.