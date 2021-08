Warszawa. Trzaskowski i Kaznowska o Szpitalu Południowym. "Nie było podstaw do zabrania szpitala"

Prezydent mówił, że w kwestii szpitala współpraca miasta z rządem "układała się, delikatnie mówiąc, bardzo, ale to bardzo źle". - Rządzący zabrali nam Szpital Południowy. Zabrali go warszawiankom i warszawiakom bez żadnego uzasadnienia. Natomiast wyrok sądu jednoznacznie to potwierdza, że podstaw do zabrania Szpitala Południowego po prostu nie było - powiedział Trzaskowski.