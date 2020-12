Warszawa. Trzaskowski o ul. Kaczyńskiego. Mówi o braku zgody

Rafał Trzaskowski był gościem na antenie Radia ZET. Prezydent Warszawy był pytany m.in. o ulicę Lecha Kaczyńskiego. Warto przypomnieć, że podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi 2020 Trzaskowski nie wykluczał, że taka ulica powstanie. Polityk mówił m.in., że "prezydent Lech Kaczyński zasługuje na upamiętnienie, to jego wysiłkom zawdzięczamy wspaniałe Muzeum Powstania Warszawskiego".

- Niestety na razie mam sygnały takie, że nie będzie zgody radnych w momencie, kiedy są pałowane kobiety na ulicach, na to, żeby wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują - powiedział prezydent Warszawy. Dodał, że mimo to chce przedstawić inicjatywę w tej sprawie.