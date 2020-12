Warszawa. Tu czas się zatrzymał. Jedna z ostatnich wypożyczalni kaset wideo w Polsce

W 2020 roku taka działalność to dla właściciela już nie sposób na zarobek, ale realizacja pasji i zainteresowań. - Do hobby zawsze się dokłada - tłumaczy. - Lubię filmy, więc prowadzę moją wypożyczalnię tak, jak ktoś inny remontuje stare samochody. Jeśli ktoś to doceni i skorzysta, jest mi miło. Każdy hobbysta chce, by inni zainteresowali się jego światem.