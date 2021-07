Warszawa. Tylko trochę ulgi. W weekend lekkie ochłodzenie

Warszawa. Tylko trochę ulgi. W niedzielę lekkie ochłodzenie

Ale już niedziela przyniesie niewielkie ochłodzenie, co może być powodem do radości. Mniej ucieszy możliwość popołudniowych opadów w tym dniu, ale nie znaczy to załamanie pogody. Deszcz nie powinien jednak zepsuć nastroju, nie będzie on wielki, nie ma też mowy o burzach i wyładowaniach atmosferycznych. Przyda się zaopatrzyć w parasol na niedzielne wyjście. W tym dniu na spacer do centrum zdecyduje się wielu warszawiaków. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego zawsze jest obchodzona bardzo uroczyście. Zapowiedziano wiele wydarzeń. Apele, przemarsze, składanie kwiatów, ale też i wiele mniej oficjalnych spotkań odbywać się będzie w wielu dzielnicach stolicy.