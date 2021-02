Warszawa. Uchwała śmieciowa niezgodna z prawem. Miliony złotych do zwrotu?

Wyrok WSA może sprawić, że stolica będzie musiała dokonać zwrotu niesłusznie pobranych środków za wywóz śmieci. To mogą być setki milionów złotych.

Sprawa zeszłorocznych rachunków trafiła do sądu za sprawą Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga", która wniosła skargę. Spółdzielcy wyliczyli, że po podwyżkach, wprowadzonych od 1 marca 2020 w życie, ceny za odbiór śmieci wzrosły średnio o 253 procent. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy żyjący samotnie, bo cennik nie brał pod uwagę realnej ilości produkowanych odpadów - tyle samo płaciła czteroosobowa rodzina, żyjąca w jednym mieszkaniu, co pojedynczy lokator.

Warszawa. Uchwała śmieciowa niezgodna z prawem. Czy miasto będzie musiało zwrócić wszystkie bezprawnie pobrane rachunki?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał w środę, że zarzuty postawione w skardze spółdzielni są uzasadnione. Obowiązujące od marca 2020 roku stawki opłat za śmieci w Warszawie są niezgodne z prawem. - Sformułowanie "jedna stawka”"wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu – stwierdził WSA.