Warszawa. Uczestnicy Warszawskiego Panelu Klimatycznego wypracowali rekomendacje

Przez cały listopad 90 panelistów spotykało się, by szukać rozwiązań dla wyzwań klimatycznych, stojących przed Warszawą. Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej 80 proc. uczestników. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że zostaną one wdrożone.

Warszawa. Paneliści wypracowali rekomendacje odnośnie polityki klimatycznej miasta Źródło: Urząd m.st. Warszawa , Fot: Urząd m.st. Warszawa