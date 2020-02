Warszawa. Uczniowie technikum planowali zamach. Wstrząsające szczegóły

Co łączy uczniów warszawskiego technikum, którzy planowali zamach w szkole z 14-latkiem z Chełmna zatrzymanym za zabójstwo macochy i usiłowanie zabicia jej syna? Okazuje się, że nastolatkowie kontaktowali się ze sobą.

O sprawie informuje RMF FM. Zamach planowali uczniowie praskiego technikum, byli w wieku od 15 do 17 lat. Chcieli zdetonować w szkole ładunki wybuchowe. Jak ustaliła policja , zamierzali w ten sposób zemścić się na kolegach. Według nich, nastolatkowie znęcali nad nimi.

To jednak nie wszystko. Jak podaje RMF FM, zatrzymani nastolatkowie z Warszawy mieli kontaktować się z 14-latkiem z Chełma na Lubelszczyźnie, który został zatrzymany pod koniec stycznia za zabójstwo macochy i usiłowanie zabicia jej syna . Po tragedii śledczy sprawdzili komputer 14-latka, gdzie znaleźli jego wpisy m.in. o Columbine High School na specjalnym internetowym forum. Posty zamieszczali tam m.in. nastolatkowie ze stołecznego technikum.

Do akcji przystąpili policjanci z wydziału terroru kryminalnego i zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Nastolatkowie zostali zatrzymani w nocy z czwartku na piątek. Jeden z nich trafił już do schroniska dla nieletnich, drugi otrzymał dozór kuratora. Kolejni dwaj zostali wypuszczeni do domu.