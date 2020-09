Warszawa. Uczniowie wlali płyn dezynfekujący do termosu nauczycielki

W czwartek 17 września policja podała, że doszło do niecodziennej sytuacji w jednej ze szkół podstawowych na Targówku. 14-letni uczniowie jednej z klas wpadli na pomysł dolania płynu dezynfekującego do napoju nauczycielki.

"Wykorzystując jej nieuwagę dolali do jej termosu płyn do dezynfekcji. Kiedy kobieta napiła się napoju zorientowała się, że ma dziwny smak, wylała go i napełniła wodą. 14-latkowie nie dali za wygraną, ponownie wlali do butelki środek dezynfekujący z nadzieją, że jego większa ilość da zamierzony efekt" – informuje mł. asp. Irmina Sulich z warszawskiej policji.