Warszawa. Ukradł 32 koła samochodowe i sprzedawał je w internecie

Kilka dni temu policjanci z Targówka otrzymali zgłoszenie, że ktoś kradnie koła z samochodu zaparkowanego przy ul. Żuromińskiej. Zgłaszający twierdził, że zauważył mężczyznę, który demontował koła z samochodu marki kia i wkładał je do stojącego obok auta.

Gdy zgłaszający zaczął pytać mężczyznę co robi, sprawca uciekł, pozostawiając swój samochód i narzędzia na miejscu przestępstwa. Podczas przeszukania jego samochodu marki renault policjanci znaleźli korespondencję należącą do 35-letniego mieszkańca Targówka. Potwierdzili również, że jest on właścicielem samochodu.