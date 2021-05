Warszawa. Ukradł smartfon i sprzedał w lombardzie

- Mężczyzna przyznał się, że ukradł smartfon. Wskazał też lombard, w którym go sprzedał. Policjanci pojechali tam i zabezpieczyli telefon komórkowy. Następnie przekazali go jego właścicielowi - poinformował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podkom. Robert Koniuszy. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty, za które sąd może go skazać nawet na pięć lat więzienia.