Warszawa. Ukradła z kasy firmowej ponad 190 tysięcy złotych

30-latka dokładała regularnie do swojej pensji miesięcznej od 10 tysięcy do 15 tysięcy złotych. Grozi jej do pięciu lat więzienia.



