Warszawa. Ukradli sprzęt elektroniczny. Tłumaczyli, że to żart na Prima Aprilis

Podejrzani wybrali się na zakupy do jednego z marketów przy ul. Puławskiej na Ursynowie. 40-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta wspólnie oglądali i wybierali sprzęt elektroniczny . Ich zainteresowaniem cieszyły się telefony, tablety, słuchawki oraz maszynki do strzyżenia.

Kobieta wrzuciła do koszyka po jednej sztuce każdego produktu. Następnie podeszła do kasy samoobsługowej. Wiedząc, że nie ma pieniędzy na koncie skanowała poszczególne produkty. Udawała, że płaci kartą za zeskanowany towar. W ten sposób chciała zmylić pracowników monitoringu, którzy mają świadomość, że w okresie przedświątecznym znacznie nasilają się kradzieże .

- Para początkowo tłumaczyła, że miał to być głupi żart w Prima Aprilis. W obliczu powagi sytuacji przyznali się jednak do przestępstwa. Dodatkowo okazało się, że 40-latek jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Południe - przekazała zastępca oficera prasowego Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł.asp. Iwona Kijowska. Sprawcy zostali umieszczeni w policyjnym areszcie. Usłyszeli zarzuty kradzieży mienia wspólnie i w porozumieniu. Grozi im kara nawet do pięciu lat więzienia.