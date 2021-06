Warszawa. Ukradziona "Solidarność". Pomnik do prokuratury

Autor znaku "Solidarność" przekazał prawa do swojego dzieła związkowi. Stało się to po roku 1989, gdy "solidaryca" powszechnie funkcjonowała w społecznym obiegu jako wspólne dobro publiczne, wykorzystywane także w komercyjnych celach. Nie wyzbył się jednak praw autorskich do swojej pracy. Inaczej dziś uważa przewodniczący NSZZ "S". Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Krajowej, która będzie badać sprawę pomnika z ulicy Świętokrzyskiej i Kopernika.