Warszawa. Ukrainiec zaatakował kobiety na ulicy

Policjanci z Warszawy zatrzymali mężczyznę, który przewrócił i bił po twarzy byłą partnerkę. Zaatakował również kobietę, która chciała bronić koleżanki. Teraz mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna zaatakował w biały dzień. Podszedł na ulicy do byłej partnerki i popchnął ją na ziemię. Zaczął okładać ją po twarzy i ciele. Po chwili zareagowała koleżanka bitej kobiety. Próbowała powstrzymać oprawcę. Na daremne. Gdy podbiegła, została uderzona pięścią w twarz. Sprawca uciekł.

Warszawa. Mężczyzna pobił dwie kobiety

Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Ukrainiec ukrywał się na terenie innej dzielnicy. Policjanci z Woli wpadli na jego trop i aresztowali. Zarzuty usłyszał w wolskiej komendzie. Jest podejrzany o uszkodzenia ciała. Otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych kobiet. Za tak brutalne pobicie, może spędzić nawet 5 lat za kratami.