Warszawa. Ulice Saska i Smocza będą wyremontowane

Warszawa. Prace na ul. Saskiej

W poniedziałek, 13 lipca, warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich rozpoczną remont ul. Saskiej pomiędzy al. Waszyngtona a ul. Zwycięzców. Ta ulica to jedna z ważniejszych arterii na Saskiej Kępie. Okolica jest gęsto zabudowana, znajdują się przy niej też liczne placówki edukacyjne oraz punkty użyteczności publicznej takie jak m.in. Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Saską kursuje też wiele popularnych linii autobusowych. Kilka lat temu ulica przeszła okres wzmożonego ruchu w związku z zamknięciem mostu Łazienkowskiego na czas jego odbudowy po pożarze. Konstrukcja ulicy nie była przygotowana do takiego obciążenia, co wpłynęło na jej szybszą niż zakładano degradację. Dlatego też zamiast weekendowej wymiany nawierzchni zaplanowana jest generalna modernizacja - poinformował stołeczny ratusz.

Prace zostały podzielone na dwa etapy, tak aby utrzymać dojazd do ulic Adampolskiej i Dąbrówki. W pierwszym etapie wyłączone z ruchu będą odcinki od al. Waszyngtona do Adampolskiej i od Angorskiej do Zwycięzców. W tym czasie z ul. Adampolskiej będzie można wyjechać w lewo na ul. Saską i dojechać do skrzyżowania z ulicami Dąbrówki i Angorską. W drugim etapie zamknięty będzie odcinek od ul. Adampolskiej do Zwycięzców: wyjazd z ul. Angorskiej będzie możliwy w prawo do bocznej jezdni al. Waszyngtona, utrzymany będzie także przejazd w ciągu ulic Dąbrówki i Angorskiej. W czasie remontu połączenie z ul. Saską stracą ulice Walecznych i Irlandzka. Na tej ostatniej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Nie będzie można zaparkować na całej długości ul. Irlandzkiej. Podobnie na ulicach Adampolskiej, Dąbrówki, Angorskiej i Walecznych, przy skrzyżowaniach z ul. Saską, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.