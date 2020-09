Warszawa. Urzędnicy chcą usunięcia budynku, bo jest brzydki

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", taki zapis w projekcie planu zagospodarowania okolic placu Narutowicza na Ochocie to ewenement. Nie było dotąd przypadku, żeby plan wprost nakazał usunięcie jakiegoś budynku w centrum miasta. Dopuszczano częściową rozbiórkę czy przebudowę, tak by mógł powstać nowy obiekt. Natomiast sytuacja, w której istniejący budynek planiści nakazują usunąć, to precedens.