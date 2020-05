Warszawa. Uwielbiany park rozrywkowo-gastronomiczny lada moment zacumuje nad Wisłą

Warszawa. Lunapark powraca w wielkim stylu

Lunapark to otwarty w ubiegłym roku kompleks plenerowy, mieszczący się sąsiedztwie Wisły, przy Wale Miedzeszyńskim 407. Zgodnie z zapowiedziami twórców przestrzeń o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, gastronomicznym i rekreacyjnym już w piątek 29 maja zostanie ponownie otwarta. Właściciele podkreślają jednocześnie, że dostosują się do nowej rzeczywistości i w tym roku zaprezentują się w nieco innej odsłonie.

- Przez całe lato czekać na Was będzie bogaty program wydarzeń dziennych i wieczornych: dla dużych i małych! Przed Wami niezliczone wieczory wśród zieleni, streetfoodowe pyszności, pokazy filmowe, pubquizy, warsztaty dla dzieci i dorosłych, panele dyskusyjne, wydarzenia sportowe i proekologiczne! A jak tylko będzie już można również koncerty i imprezy - podkreślają twórcy.

Lunapark. Wszystkie wydarzenia są darmowe

Przypomnijmy, że pierwsza część Lunaparku to strefa z jedzeniem, która nosi nazwę Mini Marketu. To młodszy brat kultowego już Nocnego Marketu, "który od 5 sezonów karmi warszawskich foodies". Hocki Klocki to kolorowa klubokawiarnia, która po 5 sezonach na Bulwarze Flotylli Wiślanej przeniosła się na prawy brzeg Wisły. Kolejną miejscówką, która tworzy Lunapark, jest Wata Cukrowa. Właściciele zaznaczają, że tym sezonie Wata Cukrowa zamieni się w artystyczną wioskę w stylu boho wypełnioną po brzegi elektronicznymi dźwiękami, strefą chillout, warsztatami, pokazami kina plenerowego, a także orzeźwiającymi letnimi drinkami.