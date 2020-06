Warszawa. Uwodził kobiety jako amerykański żołnierz. Okazał się oszustem z Nigerii

Warszawa. Czarujący amerykański żołnierz?

W przypadku jednego z tych internetowych romansów zatrzymany posunął się do szantażu. Zagroził, że jeśli nie dostanie wskazanej kwoty, to udostępni intymna korespondencję z jedną z ofiar osobom z jej miejsca pracy.

Warszawa. Fałszywy amant może mieć więcej ofiar

Warszawa. Policja ostrzega przed "oszustwem nigeryjskim"

Jak się okazuje to nie pierwsza wykryta przez policję sprawa, w której obywatele Nigerii dopuszczają się wyłudzeń od zauroczonych kobiet. Zjawisko jest na tyle powszechne, że funkcjonariusze określają je mianem "oszustwa nigeryjskiego". Do podobnego zatrzymania doszło na początku czerwca we Wrocławiu. Służby zachęcają do większej ostrożności w sieci.