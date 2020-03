Warszawa. Veturillo walczy z wirusem

Koronawirus w Warszawie. Veturillo wprowadziło regularną dezynfekcję

Nie ulega wątpliwości, że rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w dużej mierze zależy od nas samych. Wybierając środek podróżowania, jakim jest rower miejski, powinniśmy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad profilaktyki. Przestrzeganie bezpiecznej odległości czy regularna dezynfekcja rąk to jedne z tych środków ostrożności, o których władze przypominają nam niemalże na każdym kroku. W trosce o użytkowników, operator Warszawskiego Roweru Publicznego zapewnia, że jednoślady regularnie poddawane są dezynfekcji .

Operator zachęca również, by rower prowadzić w rękawiczkach, dzięki czemu jeszcze bardziej zadbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

-Nie możemy tego wymagać od użytkowników naszych rowerów, ale zachęcamy do prowadzenia ich w rękawiczkach. Nie zapominajmy również o zachowywaniu bezpiecznej odległości oraz przestrzeganiu wytycznych WHO i inspekcji sanitarnej Wybierajmy niezatłoczone ścieżki rowerowe, za co z pewnością podziękuje nam zdrowie. Odrobina ruchu nawet w tym trudnym czasie jest jak najbardziej wskazana- poskreśla Wójcicka.