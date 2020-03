Warszawa w czasie epidemii. Filmy i zdjęcia zawładnęły internetem

Puste ulice, latające ptaki i duże połacie surowego betonu, to obrazek ostatnich dni. Warszawiacy zostali w domach, a udowadniają to kolejne filmy pojawiające się w internecie. Apokaliptyczne nagrania opustoszałej Warszawy robią wrażenie. "City of Silence" odtworzono na YouTube ponad 400 tys. razy. Podobny film udostępnił w mediach społecznościowych stołeczny ratusz.