Warszawa. W garażu spłonęło ponad 50 aut

Pożar wybuchł w garażu podziemnym w kompleksie budynków mieszkalnych przy ul. Górczewskiej 181. Z jednego z budynków ewakuowano ok. 150 osób. Będą mogły one wrócić do swych mieszkań, kiedy pozwoli na to inspekcja budowlana i zostanie oddymiona klatka schodowa. Może to potrwać kilka godzin.