Warszawa. W poniedziałek może zagrzmieć

Pogoda w Polsce. Przyszły tydzień z chłodnym polarnomorskim i atlantyckim powietrzem

Do połowy tygodnia niż skandynawski ściągał będzie z północnego zachodu polarnomorski chłód, a w drugiej połowie tygodnia niż brytyjski skieruje do nas również chłodne, ale bardziej łagodne powietrze atlantyckie. Pomimo delikatnej zmiany cyrkulacji z północno-zachodniej na zachodnią, to w tygodniu temperatura będzie dość wyrównana, bo wahać się będzie w przedziale od 20 do 25 stopni.