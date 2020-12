Warszawa. W sobotę palma na rondzie de Gaulle’a kończy 18 lat. Apel o życzenia

- Miała być gotowa 6 grudnia, pomyślałam, że to idealny prezent na Mikołajki w katolickim kraju. Ale od samego początku palma wykazywała się niezwykłą złośliwością. Kiedy przyleciała do Polski z Escondido, na granicy USA i Meksyku, okazało się, że w skrzyniach jest sam pień, liści nie było. W tydzień udało mi się kupić je we Francji, a za resztkę pieniędzy opłacić transport. Liście były co prawda o metr za krótkie, ale pochodziły z prawdziwego drzewa. Zrobiłam jej wtedy zdjęcie, aparatem pożyczonym od Andy Rottenberg: krajobraz z palmą w smogu – opisywała ten moment Rajkowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".