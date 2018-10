Warszawa: w stolicy brakuje nauczycieli. Wybierają lepiej płatne prace

W Warszawie potrzebni są nauczyciele. Obecnie średnia wieku nauczycieli w stolicy wynosi 44 lata. Powodem mogą być niskie zarobki.

Warszawa – potrzebni nauczyciele

Wiadomo, że w Warszawie brakuje koło 1600 nauczycieli . Władze miasta zapewniają, iż podjęły wszelkie działania, żeby zachęcić wykwalifikowane osoby do pracy w zawodzie. Wprowadzono między innymi wysokie dodatki do nauczycielskiej pensji. W poniedziałek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 92 warszawskich nauczycielki uhonorowano Nagrodą Prezydenta Warszawy. Przed uroczystym wręczeniem nagród wiceprezydent Paszyński zorganizował konferencje prasową, na której omówił kwestie istotnych problemów w warszawskich szkołach. W swojej wypowiedzi zaznaczył również, że ratusz posiada dokładne dane dotyczące liczby brakujących nauczycieli.

Brak chętnych do pełnienia zawodu

W stolicy w publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 30 tys. nauczycieli. Zaledwie 3,18% z nich stanowią najmłodsi, do 25 roku życia. Grupa 26-30 lat to 11,43%. Nauczyciele, których wiek waha się w przedziale 21-40 lat to 27%, a grupa w wieku 41-50 lat stanowi 28%. Należy podkreślić, że co piąty nauczyciel jest po 51 rokiem życia. W stołecznych placówkach pracują także starsi nauczyciele, w wieku powyżej 61 lat – ta grupa wynosi 10%. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że w warszawskich szkołach jest więcej emerytów niż stażystów. Najmłodsi są zatrudnieni jako nauczyciele wspomagający dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia, a najstarsi z nich prowadzą zajęcia praktyczne, uczą języka rosyjskiego i pracują w szkolnych bibliotekach.