Warszawa. W stolicy ma powstać ponad 1600 nowych mieszkań

"To efekt realizacji "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy", obejmującego nowe inwestycje mieszkaniowe oraz dalszą poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu. Dzięki temu do 2030 roku w Warszawie ma być 100 tys. mieszkań, które posłużą do realizacji potrzeb mieszkaniowych warszawiaków" – poinformował Urząd Miasta.