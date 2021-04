Warszawa. W stolicy powstanie nowy stadion? Jest warunek

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", nowoczesny stadion z zadaszonymi trybunami mieszczącymi 15 tys. widzów miałby powstać przy ul. Konwiktorskiej, na miejscu obecnego obiektu. Towarzyszyć mu będą dwa mniejsze obiekty : w jednym będzie hala do siatkówki i koszykówki, w drugim - siłownia, sala do fitnessu, klinika, restauracja i sala konferencyjna.

- Jesteśmy zmotywowani, aby wejść w partnerstwo z miastem i zbudować nowy stadion ze środków miasta i Polonii Warszawa. Klub jest gotowy zainwestować do 300 mln zł w budowę nowego obiektu, jeśli miasto przekaże na ten cel 100 mln zł ze swojego budżetu - cytuje dziennik fragment pisma, które do stołecznego ratusza wystosował Gregoire Nitot, właściciel klubu piłkarskiego Polonia Warszawa.

Pismo to odpowiedź na sondowanie rynku przez władze miasta. Miasto zapowiedziało, że zamierza zbudować stadion w formie partnerstwa publiczno-prywatnego , czyli wspólnie z prywatnym inwestorem. Czekało na sygnał, czy są firmy zainteresowane takim przedsięwzięciem.

Zaznacza jednak, że przepisy ustawy o zamówieniach publicznych są tak skonstruowane, że to nie jest krótka procedura. - Została jednak uruchomiona, zespół projektowy pracuje, prowadzi rozmowy, również z Polonią. Nie jest to jeszcze etap zapraszania potencjalnych partnerów miasta do składania ofert - podkreśla.