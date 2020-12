Warszawa. W Szpitalu Narodowym zajęte dwie trzecie gotowych łóżek

Obecnie szpital obsługuje 56 pacjentów. Korzystają oni z pełnej obsady personelu przeznaczonego do obsługi 84 gotowych łóżek.

Jak przekazała Sołtys, w ostatnich dwóch dniach szpitale osiem razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania tam pacjentów na leczenie. Z tego pięciu pacjentów zostało przyjętych do hospitalizacji.

- Placówka apeluje do innych podmiotów o kierowanie pacjentów do Szpitala Narodowego w celu uwalniania ich najważniejszych zasobów i umożliwienia leczenia ciężej chorych - czytamy w komunikacie.

Jak przypomniała Sołtys, to że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować. Szpital standardowy posiada największe możliwości udzielania pomocy, również w sytuacji występowania chorób współistniejących.