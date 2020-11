Warszawa. W Ursusie powstaje nowe rondo. Utrudnienia w ruchu

Warszawa. Ursus. Zalety nowego ronda

Dotychczasowy układ był nieczytelny dla kierowców, co prowadziło do niebezpiecznych sytuacji. Piesi też nie czuli się komfortowo, bo brakowało przejść przez jezdnię.

Zaprojektowane rondo uporządkuje ruch. Nowa geometria bierze pod uwagę konieczność zapewnienia pełnej przejezdności dla miejskich autobusów dojeżdżających do przystanków na pobliskiej pętli. Przejścia dla pieszych, które powstaną, zostaną wytyczone przez ulice Spisaka i Sosnkowskiego. W ramach prac na obu tych ulicach zostanie również dopuszczony ruch rowerowy w obu kierunkach. Nowe rondo powinno zostać wybudowane do końca roku.

Warszawa. Ursus. Zmiany w komunikacji miejskiej

Na czas układania nowej nawierzchni jezdni, od środy, 25 listopada, od godz. 7.15 do piątku, 27 listopada, do ok. godz. 18.00, skrzyżowanie będzie całkowicie wyłączone z ruchu. Ulice Spisaka i Sosnkowskiego będą zamknięte już od ul. Kościuszki – dalej możliwy będzie tylko dojazd do posesji. Objazd będzie prowadził ulicami: Kompanii AK „Kordian” – Regulska.