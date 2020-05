Warszawa. W Warszawie wyląduje SOWA - nowe oświetlenie na ulicach

Program SOWA zakłada wymianę starego oświetlenia, które nie spełnia już norm jakościowych oraz norm bezpieczeństwa na nowe oświetlenie w technologii LED, co według szacunków ratusza przyniesie oszczędność na poziomie 62%. Wartość ta przekłada się na oszczędność rzędu ponad 335 tysięcy złotych rocznie. Co więcej, konserwacja nowego oświetlenia jest znacznie tańsza od prac serwisowych przy obecnych lampach, co pozwala przewidywać szybki zwrot inwestycji. Należy również zaznaczyć, że mniejsze zużycie energii oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, co program SOWA przyjaznym środowisku.